مبولحي: “أنا بخير وسأكون حاضرا يوم السبت لحصد النقاط الثلاث”

أكد رايس وهاب مبولحي قائد المنتخب الوطني الجزائري ولاعب “الاتفاق”، أنه جاهز لمواجهة نادي “التعاون” في الدوري السعودي.

ونشر حساب نادي “الإتفاق” عبر التويتر تصريح لـ “مبولحي” الذي طمأن جماهير فريقه، حيث قال: “أنا بخير وسأكون حاضرا يوم السبت لحصد النقاط الثلاث”.

يذكر أن مبولحي تعرض لرشق بالحجارة بعد نهاية مباراة “الطوغو” ضد “الخضر” في تصفيات كأس أمم إفريقيا 2019.

ويعتبر “الرايس” أحد ركائز نادي “الاتفاق” الذي يبحث عن العودة للسكة الصحيحة بعد سلسلة من الانهزامات.