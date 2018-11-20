مبولحي: “أنا بخير وسأكون حاضرا يوم السبت لحصد النقاط الثلاث”

أكد رايس وهاب مبولحي قائد المنتخب الوطني الجزائري ولاعب “الاتفاق”، أنه جاهز لمواجهة نادي “التعاون” في الدوري السعودي.
ونشر حساب نادي “الإتفاق” عبر التويتر تصريح لـ “مبولحي” الذي طمأن جماهير فريقه، حيث قال: “أنا بخير وسأكون حاضرا يوم السبت لحصد النقاط الثلاث”.
يذكر أن مبولحي تعرض لرشق بالحجارة بعد نهاية مباراة “الطوغو” ضد “الخضر” في تصفيات كأس أمم إفريقيا 2019.
ويعتبر “الرايس” أحد ركائز نادي “الاتفاق” الذي يبحث عن العودة للسكة الصحيحة بعد سلسلة من الانهزامات.
⚪️ الحارس رايس مبولحي مطمئناً جماهير #الاتفاق على سلامته بعد مباراة منتخب بلاده 🇩🇿 وتوجو يوم أمس ضمن تصفيات كأس أمم أفريقيا 2019: أنا بخير وسأكون حاضراً يوم السبت لنحصد الثلاث نقاط. pic.twitter.com/U3aprfjmZl
— نادي الاتفاق (@Ettifaq) November 19, 2018
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