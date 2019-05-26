مبولحي أول الوافدين إلى مركز سيدي موسى

يتواجد الدولي الجزائري رايس وهاب مبولحي، حارس نادي الإتفاق السعودي، بمركز سيدي موسى، استعداد لإنطلاق تربص المنتخب الجزائري.

ويأتي التحاق مبولحي، بمركز سيدي موسى، بعد انتهاء البطولة السعودية، ورغبة منه في استعادة لياقته، بعد للإصابة الأخيرة التي تعرض لها على مستوى اليد.

ويطمح حارس الخضر، لإقناع الناخب الوطني، بتعافيه، وقدرته على العودة بكامل امكانيته لحراسة عرين الخضر، خلال كأس أمم إفريقيا 2019.

ومن المرتقب أن يبدأ توافد لاعبي الخضر، الذين أنهو موسمهم، انطلاقا من يوم غد الإثنين، على غرار دوخة، حليش، بونجاح، ومحرز.