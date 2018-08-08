مبولحي: “الأجواء في السعودية مختلفة تماما عن أوروبا”

دافع الحارس الجزائري رايس وهاب مبولحي عن خيار إقامة معسكر تحضيري بهولندا، بالرغم من إختلاف الأجواء الاوروبية، مقارنة بالسعودية.

وتحدث الحارس الملقب بالأخطبوط حوارا مطولا مع “الرياضية السعودية” دافع من خلاله عن خيار التربص في هولندا قائلا:

” صحيح أن الأجواء مختلفة في أوروبا عنها في الدمام، لكن لكل مرحلة هدفٌ معين. معسكر هولندا يعد لياقيًّا بنسبة 70 في المئة، والآن لدينا 26 يومًا في الدمام، وأعتقد أن المدرب سيخصِّصها للتكنيك والتكتيك، وفي إمكاننا التأقلم مع أجواء الدوري خلال هذه المدة، وأراها كافية جدًّا.”