مبولحي: “الدوري السعودي أقوى دوري عربي” !

أكد الحارس الجزائري “رايس مبولحي” أن الدوري السعودي هو الدوري الأقوى عربيا، وأنه لم يكن متخوفا من خوض هذه التجربة.

وقال “مبولحي” في حوار أجراه مع صحيفة “الرياضية”: “أنا سعيد بهذه التجربة وسعيد أيضا بثقة نادي الاتفاق”.

وأضاف: “قبل القدوم إلى هنا لم أكن متخوفا أبدا، كنت أعلم أن الدوري السعودي الأقوى في العالم العربي”.

وتابع: “أحاول أن أصنع مجدا لي هنا في السعودية والاتفاق هو البيئة المناسبة لي لصناعة هذا المجد”.

في حين ختم كلامه قائلا: “الآن أملك الفرصة على إكمال هذا الهدف خاصة بعد تجديد عقدي منذ فترة قصيرة”.