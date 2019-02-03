مبولحي: “الدوري السعودي أقوى دوري عربي” !

الرياضة
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مبولحي: “الدوري السعودي أقوى دوري عربي” !
بقلم أمير بهلول

أكد الحارس الجزائري “رايس مبولحي” أن الدوري السعودي هو الدوري الأقوى عربيا، وأنه لم يكن متخوفا من خوض هذه التجربة.

وقال “مبولحي” في حوار أجراه مع صحيفة “الرياضية”: “أنا سعيد بهذه التجربة وسعيد أيضا بثقة نادي الاتفاق”.

وأضاف: “قبل القدوم إلى هنا لم أكن متخوفا أبدا، كنت أعلم أن الدوري السعودي الأقوى في العالم العربي”.

وتابع: “أحاول أن أصنع مجدا لي هنا في السعودية والاتفاق هو البيئة المناسبة لي لصناعة هذا المجد”.

في حين ختم كلامه قائلا: “الآن أملك الفرصة على إكمال هذا الهدف خاصة بعد تجديد عقدي منذ فترة قصيرة”.


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