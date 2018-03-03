مبولحي النجم الأول لـ”أكشن يادوري”

الرياضة
  • -
  • 0
مبولحي النجم الأول لـ”أكشن يادوري” صورة مركبة
بقلم إسماعيل عشاش

تحول الدولي الجزائري، رايس وهاب مبولحي للنجم الأول للحصة الشهيرة “أكشن يادوري”، أمس الجمعة، وذلك بعد قيادته لناديه لإنتصار جديد.

وعلق اللاعب السابق، سلطان اللحياني قائلا :” الإتفاق كان يعاني من مركز الحراسة وبتعاقدهم مع مبولحي حقق الإضافة وتحسن مستواهم”.

وسار الناقد السعودي، عبد الله المسند على نفس النهج :”الإتفاق كان أفضل أحد والحارس الإتفاقي رايس مبولحي أحد أسباب الفوز”.

ولم يعرف “الرايس” الخسارة منذ وصوله لصفوف “إتي الشرقية” الذين تحولوا من التنافس لتفادي السقوط لإستهداف المراكز المؤهلة للمُنافسات القارية.

طالع أيضا

التعليقات (0)

الأكثر قراءةالأكثر تعليق

دير لافير

أخبار الجزائر

حديث الشبكة

النهار أونلاين

جميع الحقوق محفوظة لموقع النهار © 2018

تطويرALM Digital