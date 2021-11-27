مبولحي ضمن قائمة أكبر اللاعبين سنّا المشاركين في كأس العرب

يتواجد حارس المنتخب الوطني رايس وهاب مبولحي ضمن قائمة تتكوّن من 10 لاعبين يعتبرون أكبر سنا في كأس العرب.

وسيشارك مبولحي صاحب 35 عاما ضمن تشكيلة تضم كل من معتز ياسين صاحب 39 عاما في منتخب الأردن. إسماعيل مطر صاحب 38 عاما الذي سيدافع على ألوان منتخب الإمارات.

كما تضم القائمة كل من عبد اللطيف البهداري من منتخب فلسطين الذي يبلغ من العمر 37 عاما.

إلى جانب ذلك. يتواجد سيباستيان تيجالي صاحب 36 عاما من منتخب الإمارات ومهند سالم صاحب 36 عاما من نفس المنتخب.

كما سيكون وليد عباس صاحب 36 عاما حاضرا من منتخب الإمارات. والسيد جعفر من منتخب البحرين الذي يبلغ من العمر 36 عاما.

وسيد شبر صاحب 36 عاما من البحرين ونصر الدين عمر من السوداني الذي يبلغ من العمر 36 عاما.

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كشف مدرب المنتخب الوطني للمحليين، مجيد بوقرة، بأن شارة القيادة ستكون من نصيب رايس وهاب مبولحي، في بطولة كأس العرب.

وصرح بوقرة، في هذا الخصوص، لتلفزيون “النهار “: “شارة قيادة المنتخب المحلي ستكون من نصيب رايس مبولحي”.

كما أضاف مدرب المنتخب المحلي: “الأمور واصحة في هذا الخصوص، كون مبولحي، صاحب أكبر تجربة وخبرة”.

يذكر أن المنتخب الوطني للمحليين، حط صبيحة اليوم السبت، رحاله بقطر. تحسبا لانطلاق بطولة كأس العرب 2021.

ووصلت صبيحة اليوم السبت، بعثة المنتخب الوطني للمحليين، إلى العاصمة القطرية الدوحة، للمشاركة في بطولة كأس العرب للمنتخبات.

وتنقلت بعثة المنتخب الوطني للمحليين، عبر رحلة خاصة، تابعة للخطوط الجوية الجزائرية، وكان على رأس البعثة الناخب مجيد بوقرة.

وكان لاعبي المنتخب الوطني المحلي الناشطين في بطولات الخليج العربي، قد التحقوا أمس الجمعة بقطر، ليجتمعوا اليوم ببقية زملائهم.

يذكر أن المنتخب المحلي الجزائري، سيشارك في البطولة العربية للمنتخبات، والمقرر انطلاقها يوم 30 نوفمبر الجاري.

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