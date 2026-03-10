مبولحي ضمن قائمة استفتاء عالمي لاختيار أفضل حارس عربي

أعلن موقع SofaScore المتخصص في الأرقام والإحصائيات الرياضية عن إطلاق استفتاء خاص لاختيار أفضل حارس مرمى عربي خلال القرن الحادي والعشرين، على رأسهم حارس عرين الخضر سابقا رايس وهاب مبولحي.

وضمت القائمة خمسة حراس تركوا بصمتهم في الملاعب، وهم المصري عصام الحضري، والمغربي ياسين بونو، والعماني علي الحبسي، والسعودي محمد الدعيع، إلى جانب أسطورة حراسة المرمى الجزائرية رايس وهاب مبولحي.

ويحظى مبولحي بحضور قوي في هذا الاستفتاء، بالنظر إلى المسيرة المميزة التي بصم عليها مع منتخب الجزائر، خاصة خلال نهائيات كأس العالم 2014 في البرازيل، أين قدّم مستويات لافتة وكان أحد أبرز نجوم المنتخب، إضافة إلى مساهمته الكبيرة في تتويج “الخضر” بلقب كأس أمم إفريقيا 2019 في مصر.

كما عُرف خريج أكاديمية أولمبيك مارسيليا بتصدياته الحاسمة وخبرته الطويلة مع المنتخب الوطني، حيث ظل لسنوات أحد الأعمدة الأساسية في تشكيلة “محاربي الصحراء”، وشارك في عدة بطولات قارية وعالمية.

ويأتي هذا الاستفتاء ليعيد فتح باب المقارنات بين أبرز الحراس العرب في العصر الحديث، وسط تفاعل كبير من جماهير كرة القدم العربية التي دُعيت للمشاركة في اختيار الحارس الأفضل خلال القرن 21.