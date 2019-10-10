مبولحي على بُعد خُطوة من اللحاق ببوقرة!

يتواجد حارس المنتخب الوطني رايس وهاب مبولحي، على بُعد ساعات من التوقيع على رقم تاريخي بالنسبة له.

وسيتمكن صاحب الـ33 عاما من الوصول لمُباراته الـ70 مع الخضر، في حالة الدفع به بصفة أساسية، اليوم الخميس أمام الكونغو.

وسيُعادل قائد الإتفاق السعودي رقم زميله السابق، مجيد بوقرة، مع إمكانية تحطيمه الأسبوع القادم في ودية كولومبيا.

يُذكر بأن “الرايس” بدأ مشواره مع الأفناك سنة 2010، وكان أول ظهور رسمي له خلال مونديال جنوب إفريقيا أمام إنجلترا.

وكان خريج مدرسة أولمبيك مارسيليا من أبرز نجوم مُحاربي الصحراء خلال الكان الأخيرة، والتي ساهم في التتويج بها بشكل كبير.