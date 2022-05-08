مبولحي في التشكيلة المثالية للجولة 26 من الدوري السعودي

نال الحارس الدولي الجزائري، رايس وهاب مبولحي، الاعتراف عقب تألقه هذا الأسبوع في الدوري السعودي للمحترفين.

حيث تواجد حارس الخضر في التشكيلة المثالية للجولة 26 التي وضعها موقع سوفا سكور المُختص في الأرقام والاحصائيات.

كما منح ذات الموقع علامة 8.1 لحامي عرين فريق الإتفاق الذي حافظ على نظافة شباكه أمام التعاون.

ولم تضم التشكيلة المثالية إسم مواطنه سفيان بن دبكة لاعب الفتح رغم تسجيله أمام إتحاد جدة وتقديمه تمريرة حاسمة.