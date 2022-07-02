مبولحي قريب من حسم وجهته القادمة

كشفت وسائل إعلامية سعودية. عن قُرب حارس المنتخب الوطني رايس مبولحي. من حسم مستقبله. بعد مغادرته الإتفاق السعودي خلال الميركاتو الحالي.

وكشف موقع “360 سبور” السعودي، اليوم السبت، عن إقتراب حارس الخضر مبولحي، من الإنضمام لفريق الخليج السعودي الصاعد حديثا لدوري الأضواء.

ويذكر أن، أعلن نادي الخليج السعودي مؤخرا عن ضم مدافع المنتخب الوطني، جمال بلعمري.

وبهذا، بات حارس الخضر مبولحي قريباً جدا من مزاملة رفيقه بالمنتخب بلعمري في نادي الخليج السعودي.