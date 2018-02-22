عاجل

مبولحي لايعرف الإنكسار مع الإتفاق

الرياضة
  • -
  • 0
مبولحي لايعرف الإنكسار مع الإتفاق مبولحي
بقلم إسماعيل عشاش

حافظ الدولي الجزائري، رايس وهاب مبولحي على مشواره المثالي مع “الإتفاق”، وذلك بعد الفوز الجديد الذي حصده أمس أمام “القادسية”.

وتحصل “الرايس” وكالعادة على إشادة الإعلام السعودي، باعتباره لم يعرف طعم الهزيمة منذ وصوله لعرين “إتي الشرقية” في الميركاتو الشتوي.

وعنونت أحد الجرائد “النواخذة لايعرفون الخسارة مع مبولحي” منوهة بالمُستوى الكبير الذي يُقدمه خريج مدرسة “أولمبيك مارسيليا” في كل مرة.

وكان الإتفاق يتواجد في المنطقة الحمراء كأول المُهددين بالسقوط، قبل وصول مبولحي ليقفز للمركز العاشر منذ التحاق نجم “الخضر” بصفوفه.

طالع أيضا

التعليقات (0)

الأكثر قراءةالأكثر تعليق

دير لافير

أخبار الجزائر

حديث الشبكة

النهار أونلاين

جميع الحقوق محفوظة لموقع النهار © 2018

تطويرALM Digital