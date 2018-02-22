مبولحي لايعرف الإنكسار مع الإتفاق

حافظ الدولي الجزائري، رايس وهاب مبولحي على مشواره المثالي مع “الإتفاق”، وذلك بعد الفوز الجديد الذي حصده أمس أمام “القادسية”.

وتحصل “الرايس” وكالعادة على إشادة الإعلام السعودي، باعتباره لم يعرف طعم الهزيمة منذ وصوله لعرين “إتي الشرقية” في الميركاتو الشتوي.

وعنونت أحد الجرائد “النواخذة لايعرفون الخسارة مع مبولحي” منوهة بالمُستوى الكبير الذي يُقدمه خريج مدرسة “أولمبيك مارسيليا” في كل مرة.

وكان الإتفاق يتواجد في المنطقة الحمراء كأول المُهددين بالسقوط، قبل وصول مبولحي ليقفز للمركز العاشر منذ التحاق نجم “الخضر” بصفوفه.