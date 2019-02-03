مبولحي: “لا تهمني شارة القيادة”

أكد الدولي الجزائري رايس وهاب مبولحي، حارس الإتفاق السعودي، عدم إكتراثه بحمل شارة قيادة الفريق، التي عادة له مؤخرا.

وصرح مبولحي، لموقع “الرياضية” السعودي: “لا أهتم بشارة القيادة، الفريق لديه أكثر من قائد، كفيليب كيش، محمد الكويكبي، وهزاع الهزاع”.

وأضاف: “كلنا نحترم رأي المدرب، ولا نهتم بهذه الأمور أبدا، وهي في النهاية قرارات إدارة، يتخذها المدرب بحسب قناعته”.

وتابع: “اللاعبون إخوة، وكلنا متحمسون للفوز بكل مباراة، نحفز بعضنا بعضا دائما، ونتفق ألا نخرج من الملعب إلا ونحن منتصرون”.

يذكر أن رايس مبولحي، سحبت منه شارة القيادة مع المدرب السابق ليوناردو راموس، قبل استعادته لها مع المدرب الحالي بيرناس.