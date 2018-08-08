مبولحي: “لو كان الأمر بيدي لأنهيت مسيرتي في الإتفاق”

أكد الدولي الجزائري، رايس وهاب مبولحي، سعادته بالتواجد في نادي الإتفاق، مؤكدا أنه يتمنى لو جدد عقده مع الفريق لأكثر من ثلاثة مواسم.

وصرح حارس المنتخب الوطني، للرياضية السعودية: “جدَّدت لنادي الإتفاق، في وقت قياسي، ولو كان الأمر بيدي، لأنهيت مسيرتي في الإتفاق”.

وبخصوص الشائعات المتداولة بعدم شعوره بالراحة في الفريق، أكد مبولحي: “أنا سعيد جدًّا في الإتفاق، ولولا ذلك لما جددت عقدي لثلاثة مواسم مقبلة”.

وأضاف: “تسرعت كان يجب أن أجدِّد لأكثر من ثلاثة مواسم، ومن يطلق هذه الشائعات لا يعجبه حال النادي الذي يتواجد في أوج عطائه”.