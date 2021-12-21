مبولحي محل إنتقاد في أول مباراة بعد المونديال العربي

تعرّض حارس المنتخب الوطني رايس وهاب مبولحي للعديد من الإنتقادات من طرف جماهير الإتفاق السعودي بعد الهزيمة التي سجلها اليوم أمام نادي النصر في إطار كأس الملك.

وتلقت شباك نادي الإتفاق السعودي الهدف الوحيد في المباراة عند الدقيقة الـ50، عن طريق اللاعب خالد الغنام بتسديدة ضعيفة خادعت الحارس رايس وهاب مبولحي.

وإنتقد رواد مواقع التواصل الإجتماعي الجارس الجزائري بعد مردوده الهزيل مع نادي الإتفاق مقارنة مع المنتخب الجزائري الذي حقق معه كأس العالم للمنتخبات العربية.