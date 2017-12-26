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مبولحي مطلوب في تركيا !

الرياضة
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مبولحي مطلوب في تركيا !
بقلم وليد كويني

أشارت مصادر إعلامية فرنسية، أمس، إلى أن الحارس رايس وهاب مبولحي الذي فسخ عقده مع رين الفرنسي يملك عروضا من الدوري التركي.

كما أكد ذات المصدر إلى أن الجزائري وصلته عروض تركية جدّية، وهذا من أجل الإنتقال هذا الميركاتو الشتوي دون الإشارة إلى إسم النوادي.

وذّكر ذات المصدر بأن الدولي الجزائري وحارس عرين الخضر في أكبر المنافسات، يتواجد في بطالة بعد عدم نجاح مسيرته مع رين.

للإشارة، فإن إسم مبولحي تم تداوله مؤخرا في أوساط نوادي البطولة الوطنية المحترفة الأولى على غرار النصرية وإتحاد العاصمة.

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