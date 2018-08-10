مبولحي مع أفضل 10 حُراس في تاريخ العرب

أختير الدولي الجزائري، رايس وهاب مبولحي، ضمن قائمة أحسن حُراس عرب على مر التاريخ، في تقرير أعدته جريدة “الإمارات اليوم”.

وتواجد حارس المُنتخب الوطني مع أسماء كبيرة يتقدمها العملاق المصري “عصام الحضري” والمغربي “بادو الزاكي”، إضافة للتونسي المُتألق “شكري الواعر”.

وجاء وضع إسم “الرايس” مع الأساطير منطقيا لأبعد الحدود، ببروزه في مونديال جنوب إفريقيا 2010، وبعدها في البرازيل صائفة 2014.

ويعيش خريج مدرسة “أولمبيك مارسيليا”، أوقاتا مميزة منذ وصوله للمملكة العربية السعودية، وتمكنه من إسترجاع بريقه المعهود من بوابة “الإتفاق”.