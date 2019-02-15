مبولحي “مغضوب عليه” في السعودية!

تعرض الدولي الجزائري، “رايس وهاب مبولحي”، لإنتقادات لاذعة، بعد المردود الباهت الذي قدمه، في آخر مُباريات “دوري محمد بن سلمان”.

وأبدت جماهير نادي “الإتفاق”، عن سُخطها الشديد من قائدها، لتسببه بشكل كبير في الهزيمة التي تعرض لها زملاؤه أمام “الفيصلي”.

وأشارت جريدة “عُكاظ” السعودية، بأن مُحبي “إتي الشرقية”، طالبوا من “الرايس” الإستفاقة سريعا، وهو الذي عودهم على التألق والتصديات الحاسمة.

ويتواجد صاحب الـ32 عاما في فترة حرجة، وتراجع مُستواه بشكل لافت، وذلك رغم الثقة المُطلقة التي يحظى بها داخل فريقه.