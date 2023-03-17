مبولحي وبن رحمة أبرز الغائبين عن قائمة بلماضي

شهدت القائمة التي كشف عنها الناخب الوطني جمال بلماضي، اليوم الجمعة، تحسبا لمواجهتي النيحر، غياب عدة أسماء، مقارنة بالقائمة السابقة.

ومن بين أبرز الأسماء التي غابت عن قائمة تربص مارس الجاري الذي تحسبا لمواجهتي النيجر، يتواجد كل من الحارس رايس مبولحي، وسعيد بن رحمة.

كما استبعد الناخب الوطني، من قائمة كل من، كريم عريبي، ويانيس حماش، رغم تواجدهم في القائمة السابقة، لأسباب فنية.

ومن جهة أخرى لم يوجه الناخب الوطني جمال بلماضي، الدعوة للثلاثي، يوسف عطال، آدم أوناس، وحسين بن عيادة، بداعي الإصابة التي يعانون منها.