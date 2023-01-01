مبولحي وبن سايح ضمن التشكيلة المثالية للدوري السعودي

تواجد الثنائي الجزائري، وهاب رايس مبولحي، لاعب القادسية، ورصا بن سايح، لاعب نادي الجبلين ضمن التشكيلة المثالية للدرجة الثانية السعودية.

وأختير مبولحي، ضمن هذه القائمة، بعد نقاذ فريقه القادسية من الهزيمة، أمام الفيصلي، بتصديهخ لركلة جزاء في المباراة التي انتهت بالتعادل السلبي.

كما منح رضا بن سايح، الفوز لناديه الجبلين، بعد تشجيله ثلاثية كاملة في المباراة التي جمعتهم بفريق الشعلة.

ويتواجد مبولجي، وناديه القادسية، في المركز الثالث عشر من ترتيب الدرجة الثانية السعودي، فيما يحتل بن سايح وناديه الجبلين المركز العاشر.