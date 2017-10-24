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مبولحي وزفان يواجهان الأزمة سويا !!

الرياضة
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مبولحي وزفان يواجهان الأزمة سويا !!
بقلم إسماعيل عشاش

 ظهر الثنائي الدولي الجزائري، رايس وهاب مبولحي ومهدي زفان سويا خلال آخر تدريبات ناديهما “ران” إستعدادا لمُنافسة كأس الرابطة الفرنسية.

ويأمل لاعبا المُنتخب الوطني أن يكون تنقل فريقهما سهرة غد لمواجهة “ديجون”، فُرصة لإنهاء الأزمة التي يعيشانها منذ بداية الموسم.

وكان “الرايس” تحصل على فُرصة وحيدة شارك فيها أساسيا وتلقى خلالها ثلاثية كاملة شهر أوت المُنصرم، ليخرج بعدها من الحسابات.

ولم يظهر زفان ولو لثانية واحدة هذا الموسم، كون “كريستيان غوركوف” مُقتنع بعدم امتلاكه مؤهلات اللعب في المستوى العالي.

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