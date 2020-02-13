مبولحي وعسلة وجها لوجه ضمن الدوري السعودي

يستضيف الدولي الجزائري رايس وهاب مبولحي، اليوم الخميس، رفقة ناديه الإتفاق، مواطنه مليك عسلة، ونادي الجزم، ضمن الدوري السعودي.

وسيقود رايس وهاب مبولحي، تشكيلة ناديه الإتنفاق في هذه المواجهة، على أمل الإطاحة بالضيف نادي الحزم، وحارسهم مليك عسلة.

وتواجد الدوليان الجزائريان، ضمن التشكيلة الأساسية لناديهما، حسب ما كشف عنه الحساب الرسمي لكل من نادي الإتفاق، والحزم، على “تويتر”.

يذكر أن رايس مبولحي، يحتل المركز الـ11، رفقة ناديه الإتفاق، في ترتيب الدوري السعودي، برصيد 20 نقطة، متقدما على نادي الحزم، وحارسه مليك عسلة، المتواجد في المركز الـ11، بفارق نقطة واحدة.