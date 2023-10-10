لاعبو المنتخب الوطني يتضامنون مع الشعب الفلسطيني

تضامن لاعبو المنتخب الوطني، رياض محرز، والحارس وهاب مبولحي، والظهير الأيسر جوان حجام مع الشعب الفلسطيني في أعقاب العدوان الذي يتعرض له قطاع غزة من طرف الإحتلال الصهيوني.

ونشر نجم الخضر رياض محرز ستوري عبر حسابه على الأنستغرام صورة للمسجد الأقصى وأرفقها بعلم فلسطين.

كما قام حارس الخضر رايس وهاب مبولحي بنشر ستوري على حسابه على الأنستغرام صورة مركبة تجمع بين الرئيس الراحل هواري بومدين وعلم فلسطين.

والتي تحمل العبارة الشهيرة للرئيس الجزائري الرحل بومدين “مع فلسطين ظالمة أو مظلومة”.

ومن جانبه، نشر اللاعب جوان حجام فيديو عبر حسابه الرسمي بالأنستغرام، لعائلة فلسطينية تعرض منزلها للقصف الصهيوني.

وكتب حجام متضامنا مع العائلة الفلسطينية:”كان الله في عونهم إن شاء الله”.