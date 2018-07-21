“مبولحي” يؤكد جاهزيته ويصمد أمام “أجاكس أمستردام”

قاد الدولي الجزائري، رايس وهاب مبولحي ناديه “الإتفاق”، لتحقيق تعادل غير مُتوقع أمام الفريق الثاني لـ”أجاكس أمستردام”، ظهيرة اليوم السبت.

وشارك “الرايس” أساسيا وحمل شارة القيادة، مُقدما عرضا مُحترما لأبعد الحدود، ولم تتلق شباكه سوى هدف وحيد رغم قوة المُنافس.

وتظهر الخرجات التي قام بها خريج مدرسة “مارسيليا” في “الأراضي المُنخفضة” بأنه على أتم للموسم الجديد من “دوري جميل للمحترفين”.

يُذكر بأن “مبولحي” عازم على إثبات نفسه من جديد في الممكلة، في إنتظار إسترجاعه لمكانته مع المنتخب الوطني، سبتمبر القادم.