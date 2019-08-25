مبولحي يتألق أمام الوحدة ويفوز بثنائية على زغبة

ساهم الدولي الجزائري رايس وهاب مبولحي، في تحقيق فريقه الإتفاق فوزه الأول هذا الموسم، على حساب نادي الوحدة، وحارسه الجزائري الآخر مصطفى زغبة.

وبصم مبولحي، في هذه الخرجة الأولى لناديه الإتفاق في الموسم الجديد، على مردود كبير، أين حافظ على عذرية شباكه، منقذا فريقه من عدة أهداف.

وفي الجهة المقابلة، تلقى الحارس السابق لوفاق سطيف، مصطفى زغبة، هدفين في هذه المباراة، في أول ظهور له في الدوري السعودي.

وبهذا يكون رايس مبولحي، قد حقق أو فوز له رفقة ناديه الإتفاق، في الموسم الجديد، في حين سجل زغبة وناديه الوحدة، أول تعثر لهم.