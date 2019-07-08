مبولحي يتجاوز سرباح ويدخل تاريخ الخضر

لعب الدولي الجزائري، رايس وهاب مبولحي، أمس الأحد، مباراته رقم 65 رفقة المنتخب الوطني، منذ أول ظهور له مع الخضر.

وتجاوز رايس مبولحي، مواطنه مهدي سرباح، الحارس السابق للخضر، الذي كان يتصدر الحراس الجزائريين، من حيث عدد مشاركتهم مع الخضر، بـ63 مشاركة.

وتمكن مبولحي، من بلوغ هذا العدد من المشاركات بقميص الخضر، في 9 سنوات، بعدما سجل أول مشاركة له سنة 2010.

وبعد مشاركته في مباراة أمس الأحد، أمام غينيا، دخل حارس عرين الخضر، قائمة الـ15 لاعبا، الأكثر مشاركة، في تاريخ المنتخب الوطني، والتي يتصدرها الأسطورة لخضر بلومي، بـ100 مشاركة.

يذكر أن رايس وهاب مبولحي، شارك في 6 منافسات رسمية دولية، حيث شارك في طبعتين من كأس العالم 2010، و2014، وكأس إفريقيا لسنوات (2013، 2015، 2017 و2019).