“مبولحي” يتجنب المقصلة في السعودية

نجى الدولي الجزائري، “رايس وهاب مبولحي” من مقصلة إدارة نادي “الإتفاق” والتي ستضرب غالبية اللاعبين الأجانب داخل صفوف هذا الفريق.

وأكدت وسائل إعلامية سعودية بأن مُسيري “إتي الشرقية”، قرروا تسريح جميع الأجانب ما عدا “الرايس” وزميليه الأرجنتيني “غوانكا” والسلوفاكي “كيش”.

وجاء الإحتفاظ بالحارس المُتألق منطقيا، كونه تألق في غالب المُباريات التي شارك فيها، قبل أن ينهار الفريق بمُجرد تعرضه للإصابة.

يُشار بان الرقم واحد في صفوف المنتخب الوطني لا يزال مُرتبطا بعقد مع “الكوماندوز”، وهذا الى غاية صائفة سنة 2022.