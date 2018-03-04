“مبولحي” يجدد للإتفاق حتى 2021 !

أعلنت إدارة نادي الإتفاق السعودي عن تجديد عقد حارسه الدولي الجزائري رايس وهاب مبولحي لثلاث سنوات أخرى.

وعلى ضوء ذلك ومن المقرر أن يستمر “الرايس” في صفوف أصحاب الزي الأحمر والأخضر حتى عام 2021، كون عقده السابق ينتهي جوان القادم.

وتعاقد الإتفاق السعودي مع “مبولحي” خلال فترة الإنتقالات الشتوية الماضية، في عقد أولي ينتهي مع نهاية الموسم الجاري.

يذكر أن النادي السعودي يحتل الصف الثامن في ترتيب الدوري السعودي للمحترفين برصيد 29 نقطة.