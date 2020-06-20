مبولحي يخضع لفحص كورونا تحسبا لاستئناف التدريبات رفقة الإتفاق

خضع الحارس الدولي الجزائري رايس وهاب مبولحي، لفحص كورونا، رفقة بقية لاعبي وأعضاء ناديه الإتفاق السعودي، تحسبا للعودة لأجواء التدريبات.

وكشف الحساب الرسمي لنادي الإتفاق، عن خضوع مبولحي، وجميع لاعبي، والأطقم الفنية، الإدرية، والطبية، اليوم السبت، لفحص كورونا.

وتأتي هذه الخظوة، ضمن الإجراءات الإحترازية، التي تسبق عودة الفريق لأجواء التدريبات، والمقررة يوم غدا الأحد، تحت شعار “نعود بحذر”.

يذكر أن رايس واهلب مبولحي، تدرب طيلة الأشهر الماضية على انفراد، بمساعدة الحارس السابق للخضر محمد بن حمو، للحفاظ على لياقته البدنية.