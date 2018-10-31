“مبولحي” يخلق مُشكلا جديدا لـ”بلماضي”!

يُواصل الدولي الجزائري، رايس وهاب مبولحي، الخضوع لعلاج مُكثف، بعد تعرضه للإصابة في آخر مُباريات ناديه “الإتفاق” في الدوري السعودي.

وتُشير كل التوقعات لغياب “الرايس” عن فريقه غدا الخميس، أمام الفيصلي، تفاديا لتعقد المُشكل الذي يعاني منه حاليا في الركبة.

وتأتي هذه الأخبار، لتخلق مُعضلة لدى الناخب الوطني، جمال بلماضي، والذي لايُريد أن يفقد خدمات حارسه الأساسي قبل سفرية “الطوغو”.

يُشار بأن “الخضر” وإضافة لـ”مبولحي”، مُهددون بمُلاقاة زملاء “أديبايور” دون حضور “سفيان فيغولي”، المُصاب منذ أسابيع مع ناديه “غلطة سراي”.