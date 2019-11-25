مبولحي يدخل في أزمة

دخل الدولي الجزائري رايس وهاب مبولحي، وناديه الإتفاق في أزمة حقيقية، بعد هزيمتهم الجديدة في الدوري السعودي، أمام نظيره الإتحاد.

وأصبح زملاء الرايس على بعد خُطوة فقط، من دخول المنطقة الحمراء كأول المُهددين بالسقوط، الى القسم الأدنى منذ بداية الموسم.

وشارك أفضل حارس في إفريقيا، أساسيا كالعادة، ولكنه تواجده لم يكن كافيا، لتفادي الخسارة لـ”إتي الشرقية” في عاشر جولات البطولة.

وإهتزت شباك صاحب الـ33 عاما في مُناسبتين، ولكن مسؤولية ذلك تعود بنسبة أكبر لمدافعيه الذين لم يكونوا في مُستوى الحدث.