مبولحي يرد على تباين مستواه بين الإتفاق والخضر

رد الحارس الدولي الجزائري رايس وهاب مبولحي على تباين المستوى الذي يُقدمه بين ناديه الإتفاق والمنتخب الوطني.

وحول هذه النقطة قال اليوم الجمعة في ندوة صحفية تسبق مواجهة الإتفاق والنصر في الدوري السعودي للمحترفين.

“لا نستطيع المقارنة بين مشاركتي مع المنتخب الجزائري ومع نادي الاتفاق تختلف طبيعة المشاركة بين المنتخبات والأندية”.

وختم: “خلال مسيرتي الكروية لم أتوقف عن العمل، ومن الممكن أن تقل جودة الحارس في بعض الأوقات وهذا أمر طبيعي، والأهم أننا نعمل للفريق وليس لفرد واحد”.