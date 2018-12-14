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“مبولحي” يرفض أن يكون خيارا ثانيا في “السعودية”!

الرياضة
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“مبولحي” يرفض أن يكون خيارا ثانيا في “السعودية”!
بقلم إسماعيل عشاش

كشف، معاذ العوهلي، الأمين العام لنادي “الإتفاق”، حقيقة المشاكل التي عاشها الدولي الجزائري، رايس وهاب مبولحي، منذ بداية هذا الموسم.

وصرّح قائلا لجريدة “الإقتصادية” :”مبولحي رفض شارة القيادة، لأن المُدرب سحبها منه أولا، قبل أن يقترح وضعه كخيار ثان بعدها”.

وأضاف :”رايس قيادي بطبعه، ورفض أن يكون مُجرد خيار بديل، وعندما مُنحت الشارة لكيش لم يتذمر تماما، وهذا يُحسب له”.

وختم :”مبولحي حارس كبير، وهو من الأسماء المعروفة بمُستواها، وعندما تمت إقالة المُدرب “ليوناردو راموس”، عادت جميع الأمور إلى نصابها”.


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