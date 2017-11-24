مبولحي يريد اللعب في الخليج ويرفض فريقه السابق!!

يعمل الدولي الجزائري، رايس وهاب مبولحي على إيجاد فريق جديد ينضم لصفوفه في الفترة القادمة، بعد فسخ عقده مع “ران”.

ويستهدف “الرايس” التوجه للخليج، مما جعله يدخل في مُفاوضات مع بعض الأندية السعودية التي أبدت إهتمامها به.

يُشار أن صاحب ال31 عاما تلقى إتصالا من فريقه السابق “سيسكا صوفيا”، بغرض التوقيع له خلال الميركاتو الشتوي.

وأشارت تقارير بلغارية الى أن حارس المنتخب الوطني، تلقى ضمانات باللعب أساسيا ولكنه غير مُهتم بالمُقترح، خاصة وأنه ضئيل من الجانب المادي “11 ألف أورو شهريا”.

ومن المُنتظر أن يُعلن خريج مدرسة “مارسيليا” عن وجهته المُستقبلية في الأسابيع القليلة القادمة.