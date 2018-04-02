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مبولحي يسقط لأول مرة في السعودية!!

الرياضة
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مبولحي يسقط لأول مرة في السعودية!!
بقلم إسماعيل عشاش

تعرض الدولي الجزائري، رايس وهاب مبولحي لأول خسارة له رفقة ناديه “الإتفاق” وذلك خلال المواجهة الودية التي جمعته بنظيره “الفتح”.

وشارك “الرايس” أساسيا كالعادة وحمل شارة القيادة ولكنه سقط بثنائية دون رد، في موعد تحضيري أكثر من أي شيء آخر.

ويسعى الحارس المُتألق ألا تكون هذه “الهزيمة الودية” مؤثرة فيما تبقى من مشواره المثالي رفقة “إتي الشرقية” نهاية هذا الموسم.

ويستأنف صاحب الـ 31 عاما المُنافسة الرسمية رفقة “الكوماندوس” يوم الجمعة من هذا الأسبوع بتنقل صعب لمدينة “جدّة” لمُلاقاة “الإتحاد”.


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