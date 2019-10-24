مبولحي يشبه الوضعية الحالية للإتفاق بالمنتخب الوطني

أكد الحارس الجزائري رايس وهاب مبولحي، أن الوضعية التي يعيشها ناديه الإتفاق هذا الموسم، هي مجرد مرحلة فراغ.

وصرح مبولحي، للموقع الرسمي لناديه: “صحيح أننا نمر حاليا بفترة صعبة، وفريقنا لم يكن يستحق النتائج السلبية الماضية”.

وأضاف: “ما يمر به الإتفاق اليوم، سبق لي أن عشته مع المنتخب الوطني، أين تعرضنا لسلسلة من الهزائم، إلا أننا إستطعنا تجاوز ذلك، الفرق الكبيرة بإمكانها تجاوز الفترات الصعبة”.

وتابع مبولحي: “أنا على ثقة بأن الفريق سيعود لتحقيق النتائج الإيجابية، وسيظهر بوجهه الحقيقي مجددا، كل اللاعبين سيعملون من أجل ذلك”.

يذكر أن رايس وهاب مبولحي، سيواجه اليوم الخميس، رفقة ناديه الإتفاق، فريق العدالة، لحساب الجولة الثامنة من دوري كأس محمد بن سلمان.