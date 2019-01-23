“مبولحي” يصفع جزائريي “القيصومة” بالثقيل

قاد الدولي الجزائري، رايس وهاب مبولحي، ناديه “الإتفاق” لتحقيق فوز كبير وصريح، في الدور الـ16 من كأس خادم الحرمين الشريفين.

ولم يجد “الرايس” صعوبة في الفوز، اليوم الأربعاء، خلال مواجهة “القيصومة”،الذي دعم تشكيلته بـ3 أسماء جزائرية خلال الميركاتو الشتوي الجاري.

وزار مُهاجموا “إتي الشرقية” شباك ضيفهم في أربع مُناسبات كاملة، وكانت الحصيلة لتكون أكبر لولا إستغل زملاء “العكايشي”، جميع الفُرص.

ويتواجد حارس عرين “مُحاربي الصحراء” في أفضل أحواله، بدليل أنه لم يعرف طعم الهزيمة مع “الكوماندوز”، منذ شهر ديسمبر الماضي.