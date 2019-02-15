“مبولحي” يضع “بلماضي” في ورطة ويُخلط حساباته قبل “الكان” !!

وضع حارس مرمى فريق “الإتفاق” السعودي الناخب الوطني “جمال بلماضي” في ورطة قبل أشهر قليلة فقط من بداية “الكان”.

وأخلط المستوى المتواضع الذي يُقدمه الحارس الأول للخضر في الأسابيع الآخيرة مع “الإتي” حسابات “الكوتش جمال”.

وكان “الآخير” يرى في “الرايس” قطعة أساسية في التشكيلة الوطنية ومن بين العناصر التي سيعتمد عليها بشكل كبير خلال “كان” مصر.

لكن الأخطاء الفادحة التي وقع فيها “مبولحي” مؤخرا في الدوري السعودي للمحترفين ستجعل “بلماضي” يُعيد حساباته مُجددا.

وستفتح أيضا أخطاء “مبولحي” الباب أمام “عسلة” ،”دوخة”، “أوكيدجا” وكذا “زغبة” لخطف مكانة أساسية في المحفل القاري.

خاصة وأن الرجل الأول في بيت الخضر أكد في جل تصريحاته أنه سيعتمد على الأحسن والأكثر جاهزية في كأس إفريقيا القادمة.