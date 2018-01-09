مبولحي يظهر رُفقة فنانة مغربية!!

ظهر الدولي الجزائري، رايس وهاب مبولحي لأول مرة منذ فسخ عقده مع “رين” الفرنسي، وذلك رفقة البلجيكية “نوال مدني”.

وقام حارس المنتخب الوطني بالإشهار للعرض الذي ستقيمه الفُكاهية ذات الأصول المغربية بالعاصمة خلال أيام 11 و12 و13 جانفي الجاري.

وأوضح “الرايس” بأنه لايجيد الحديث بالعربية قائلا :”مانعرفش.. شوية” وهذا قبل أن يؤكد تواجده رفقة الفنانة عند تواجدها في العاصمة.

يُذكر بأن خريج مدرسة أولمبيك مارسيليا يبقى في “بطالة” ولم يتمكن من إيجاد فريق يحتضنه لا في أوروبا ولا خارجها.