“مبولحي” يظهر في بث مُباشر وينفي الشائعات

ظهر الدولي الجزائري “رايس وهاب مبولحي” في بث مُباشر على أحد مواقع التواصل الإجتماعي، مُوجها رسالة واضحة بخصوص مُستقبله الإحترافي.

وقال الحارس المُتألق :”الحمد لله لقد تمكنت من الفوز بكأس إفريقيا مع الجزائر، وأشكر جميع من ساندني طيلة الفترة الماضية”.

وواصل :”أريد أن أؤكد لكم بأني سأعود الى مدينة الدمام في الأيام القليلة القادمة، وهذا مُباشرة بعد نهاية عُطلتي الصيفية”.

وأوضح أفضل حارس في الكان 2019 بأنه لا يُفكر في تغيير الأجواء :”لن أذهب الى أي مكان أنا مع الإتفاق”.

وجاءت خرجة “الرايس” بعد إنتشار العديد من الأخبار المؤكدة لتلقيه عروضا من أوروبا، ورغبته في توديع المملكة العربية السعودية.