“مبولحي” يعقد إجتماعا حاسما مع مُدربه!

قام الدولي الجزائري، “رايس وهاب مبولحي”، بعقد إجتماع مع مُدربه “سريجو بيرناس”، من أجل مُناقشة وضعية نادي “الإتفاق” وتراجعه مؤخرا.

وأشارت تقارير سعودية، بأن الإسباني، إلتقى بـ”الرايس” مُنفردا، وطلب منه شرح الأسباب التي جعلت الفريق غير قادر على الفوز مؤخرا.

وجاء هذا الإجتماع بعدما عجز “الكوماندوز” عن الإنتصار في آخر جولتين الدوري، مما ترك الإنطباع بوجود مشاكل داخل صفوف التشكيلة.

يُشار بأن قائد “إتي الشرقية”، تعرض هو الآخر للإنتقاد في الفترة الماضية، بعدما قلت تصدياته الحاسمة في المُباريات الأخيرة للفريق.