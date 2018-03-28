مبولحي يعمل في هدوء بعيدا عن الخضر

ظهر الدولي الجزائري، رايس وهاب مبولحي وهو يُشارك في تدريبات ناديه “الإتفاق” تحضيرا لإستئناف مُباريات “دوري جميل” السعودي، الشهر الداخل.

وظهر “الرايس” وعلى غير عادته مُبتسما في تمارين “إتي الشرقية”، وهو مايوحي بأنه يعيش هدوءا غير مسبوق بعيدا عن الضغوطات.

ويبدو بأن الحارس المُتألق وجد راحته بعد إستبعاده عن المُنتخب الوطني من طرف رابح ماجر، في سيناريو غير مُتوقع بالمرة.

يأتي هذا في وقت تطالب فيه الجماهير الجزائرية بإعادة مبولحي لتأمين عرين “الخضر”، خاصة وأنه استرجع مُستواه منذ وصوله للمملكة.