مبولحي يعود إلى التدريبات رفقة الخضر وبلايلي يفند الشائعات

عاد الحارس رايس وهاب مبولحي، مساء اليوم الثلاثاء، إلى التدريبات التي جرت بملعب “كيغي” بعد منحه الضوء الأخضر من قبل الطاقم الطبي.

وكان رايس وهاب مبولحي قد غاب عن الحصة التدريبية لصبيحة اليوم بمدينة لومي الطوغولية، قبل أن يخضع للكشوفات الطبية من قبل الطاقم الطبي الذي أكد انه لا يعاني من أي إصابة.

كما نقل موفد “النهار” المتواجد بمدينة لومي، أخر الأخبار عن المهاجم يوسف بلايلي، الذي يتواجد في صحة وفورمة عالية، نفس الشيء لكل اللاعبين المتواجدين في المجموعة.

وتداولت شائعات وصور للمهاجم يوسف بلايلي الذي كان يخضع، لعملية التدليك من قبل المسؤولين عن الطاقم الفني فقط، و هو إجراء اعتيادي وروتيني.

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