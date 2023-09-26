مبولحي يعود إلى تدريبات شباب بلوزداد

عاد الحارس الدولي رايس وهاب مبولحي إلى أجواء التحضيرات للتحديات المقبلة رفقة فريقه شباب بلوزداد.

ونشرت إدارة شباب بلوزداد صورة لحارس عرين الفريق، أين فنّدت شائعات تمدره من قبل بعض الأشخاص الذي أكدنهم يريدون ضرب استقرار الفريق البلوزدادي.

وكان مبولحي قد غادر تدريبات أبناء العقيبة اتجاه فرنسا لأسباب شخصية وعائلية حسبما أكدت إدارة النادي.

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