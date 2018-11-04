مبولحي يعود لتدريبات “الإتي” وبلماضي يتنفس الصعداء

عاد أمسية اليوم الأحد النجم الدولي الجزائري “رايس وهاب مبولحي” لتدريبات فريقه “الإتفاق” السعودي بعد تعافيه من الإصابة.

ونشر الحساب الرسمي للإتي على موقع التواصل الإجتماعي “تويتر” صورة حارس الخضر من تدريبات اليوم الأحد.

وأرفق حساب الإتي الصورة بعبارة:”الجدية والتركيز مفاتيح إتفاقية أمام الهلال.. ومبولحي يبدأ برنامج التأهيل”.

وتُريح هذه العودة الناخب الوطني جمال بلماضي الذي يعول كثيرا على “الرايس” في موقعة الطوغو.