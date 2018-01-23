مبولحي يغادر السعودية بعد أول حصة تدريبية!

غادر الدولي الجزائري، رايس وهاب مبولحي، في الساعات الماضية، الأراضي السعودية وهذا بعد أول مران مع ناديه الجديد الإتفاق الإثنين.

وكشف الموقع الرسمي للفريق بأن حارسه الجديد، وبعد أنّ تدرب عشية أمس الإثنين، توجه مُباشرة صوب المطار مُسافرا لمدينة باريس.

وأوضح مُسيروا “إتي الشرقية”، بأن الوافد من “رين” سيتواجد في فرنسا لفترة قصيرة من أجل تسوية بعض الأمور العائلية العالقة.

ويأمل الطاقم الفني لـ”الكوماندوز”، أن يكون “الرايس” جاهزا يوم الـ29 من الشهر الجاري، موعد عودة إستئناف البطولة السعودية ومواجهة الباطن.