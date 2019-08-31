مبولحي يفشل في الحفاظ على نظافة شباكه

تجرع الإتفاق هزيمة على أرضه وأمام جماهيره ضد أهلي جدة بنتيجة هدفين لهدف واحد لحساب الجولة الثانية من دوري محمد بن سلمان للمحترفين.

وسجل أهداف اللقاء كل من عمر السومة وعبد الرحمان غريب للأهلي في الدقيقتين 47 و85 على التوالين ونعيم السليتي للإتفاق في الدقيقة 55.

وشهدت المباراة تألق لافت لحارس الخضر رايس وهاب مبولحي خصوصا في الدقيقة 79 حين حرم مبولحي ببراعة الأهلي من التقدم مركنية محكمة نفذها السومة.