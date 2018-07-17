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مبولحي يفوز بثمانية في أول ودية بهولندا !

الرياضة
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مبولحي يفوز بثمانية في أول ودية بهولندا ! رايس وهاب مبولحي
بقلم وليد كويني

حافظ الحارس الجزائري، رايس وهاب مبولحي، اليوم الثلاثاء، على نظافة شباكه ناديه الإتفاق السعودي في أول ودية له.

في اللقاء الذي فازوا فيه بنتيجة 8 أهداف دون مقابل أمام الخصم “أيه في أس سبورت” الهولندي.

في أولى المباريات الودية للنادي السعودي في معسكره الإعدادي بهولندا.


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