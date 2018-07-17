مبولحي يفوز بثمانية في أول ودية بهولندا !

حافظ الحارس الجزائري، رايس وهاب مبولحي، اليوم الثلاثاء، على نظافة شباكه ناديه الإتفاق السعودي في أول ودية له.
في اللقاء الذي فازوا فيه بنتيجة 8 أهداف دون مقابل أمام الخصم “أيه في أس سبورت” الهولندي.
في أولى المباريات الودية للنادي السعودي في معسكره الإعدادي بهولندا.
⏲ نهاية المباراة | مباراة ودية#الاتفاق : 8
أيه ڤي أس سبورت : 0
⚽️ لاعب الفريق المنافس خطأ في مرماه
⚽️ محمد الكويكبي
⚽️⚽️⚽️⚽️ كريستيان غوانكا
⚽️⚽️ حسن جمال pic.twitter.com/q6ACQy17g7
— نادي الاتفاق (@Ettifaq) July 17, 2018
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