مبولحي يفوز بثمانية في أول ودية بهولندا !

حافظ الحارس الجزائري، رايس وهاب مبولحي، اليوم الثلاثاء، على نظافة شباكه ناديه الإتفاق السعودي في أول ودية له.

في اللقاء الذي فازوا فيه بنتيجة 8 أهداف دون مقابل أمام الخصم “أيه في أس سبورت” الهولندي.

في أولى المباريات الودية للنادي السعودي في معسكره الإعدادي بهولندا.