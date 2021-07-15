مبولحي يلتحق بتربص الإتفاق بالنمسا

إلتحق الحارس الدولي الجزائري “رايس وهاب مبولحي” بتربص فريقه الإتفاق السعودي الجاري بالنمسا تحضيرا للموسم الجديد.

وانتظم الحارس الجزائري والمهاجم المغربي وليد أزارو والمدافع الأستوني كارول ميتس، اليوم الخميس، في المعسكر الإعدادي الجاري بمدينة باد تاتسمندورف.

وكان فريق الإتفاق قد استأنف التدريبات اليوم على فترتين صباحية ومسائية، بعد الراحة التي استمتع بها زملاء “الرايس” أمس في العاصمة النمساوية فيينا.