مبولحي ينال الإعتراف في الدوري السعودي

افتك الدولي الجزائري، رايس وهاب مبولحي، حارس نادي الإتفاق، جائزة أفضل حارس لشهر مارس، في الدوري السعودي.
وكشف مسؤولي الدوري السعودي، عبر حسابهم الرسمي على “تويتر”، عن المتوجين بجوائز الشهر، ومن ضمنهم رايس مبولحي.
ونال حارس الخضر، هذه الجائزة، نظير تألقه بألوان ناديه الاتفاق، في الجولات الثلاثة الأخيرة (21، 22، 23)، من الدوري السعودي.
📋 الشابي وجوستافو ومبولحي الأفضل في شهر مارس 🎖️👏
🔗👇https://t.co/w5Zals46Op#دوري_محمد_بن_سلمان_للمحترفين#دورينا_رجع#OurLeagueIsBack pic.twitter.com/3KA6Ts8X9d
— الدوري السعودي للمحترفين 🇸🇦 (@SPL) August 8, 2020
التعليقات (0)