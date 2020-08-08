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مبولحي ينال الإعتراف في الدوري السعودي

الرياضة
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مبولحي ينال الإعتراف في الدوري السعودي
بقلم كريم.تيغرمت

افتك الدولي الجزائري، رايس وهاب مبولحي، حارس نادي الإتفاق، جائزة أفضل حارس لشهر مارس، في الدوري السعودي.

وكشف مسؤولي الدوري السعودي، عبر حسابهم الرسمي على “تويتر”، عن المتوجين بجوائز الشهر، ومن ضمنهم رايس مبولحي.

ونال حارس الخضر، هذه الجائزة، نظير تألقه بألوان ناديه الاتفاق، في الجولات الثلاثة الأخيرة (21، 22، 23)، من الدوري السعودي.


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