مبولحي ينال الإعتراف في السعودية

برز الدولي الجزائري رايس وهاب مبولحي، بقوة، بداية الموسم الجديد للدوري السعودي، رفقة ناديه الإتفاق، لينال الإعتراف من السعوديين.

وتم إختيار رايس مبولحي، ضمن التشكيلة المثالية للجولة الأولى من الدوري السعودي، بعد آدائه الكبير رفقة ناديه الإتفاق أمام الوحدة.

ولعب حارس الخضر، دور كبير في عودة فريقه بفوز ثمين (2-0)، من خارج الديار، بتصديه لعدة أهداف محققة، مؤكدا من جديد ثبات مستواه.

ونال رايس وهاب مبولحي (33 عاما)، علامة 7.30 نظير آدائه، ليستحق التواجد ضمن التشكيلة المثالية للجولة الأولى من الدوري السعودي.